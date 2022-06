Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall an Baustelle in Ettlingen

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen hat sich am späten Donnerstagnachmittag in Ettlingen ereignet. Beide Fahrer wollten die Fahrbahnverengung einer Baustelle passieren, so die Polizei. Der 24-jährige Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein 48-jähriger Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 16.45 Uhr zuerst in die Fahrbahnverengung der Baustelle im Hermann-Löns-Weg ein. Als er sich etwa auf der Hälfte des Weges befand, kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen. Damit beide Fahrzeuge ihren Weg fortsetzen konnten, musste der BMW-Fahrer auf den Gehweg ausweichen.

Beim Vorbeifahren touchierte der Entgegenkommende das Fahrzeug des 48-Jährigen. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er konnte jedoch anschließend durch sein Kfz-Kennzeichen ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro.