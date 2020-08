Ein Video von einem Wels beherrscht aktuell die sozialen Medien in Ettlingen. Ein Besucher des Horbachsees hat den Raubfisch vom Ufer aus gefilmt. Schon im Sommer 2017 lockten Horrorgeschichten über einen Wels hunderte von Menschen an das Ettlinger Gewässer.

Ist das „Monster” zurück? Ein Video von einem Wels in den sozialen Medien sorgt aktuell in Ettlingen für viel Gesprächsstoff. Einem Besucher des Horbachsees im gleichnamigen Park fiel der Raubfisch an einer Treppenstufe zu dem Gewässer auf. Er zückte sein Smartphone und filmte den Wels in dem trüben Wasser.

Frank Hartmann, Leiter der Fischereibehörde im Regierungspräsidium Karlsruhe, bestätigte den BNN mittlerweile, dass es sich bei dem Video um keine Fälschung handelt. Es sei zweifelsfrei, dass sich in dem durch die Landesgartenschau 1988 bekannten See aktuell ein Wels aufhält.

Im Blickpunkt überregionaler Medien

Rückblende auf das Sommerthema 2017 in Ettlingen und Umgebung: Als erste Schwanenbabys tot aus dem Horbachsee gezogen wurden und die BNN darüber exklusiv mit dem Titel „Das Monster von Loch Horbach” berichteten, war die Aufregung groß. Zunächst stand eine amerikanische Schmuckschildkröte im Verdacht, der Täter zu sein. Schon bald kristallisierte sich aber heraus, dass nur ein Wels oder ein anderer Raubfisch hier in Betracht kommt.