Mit der Musik von Billie Eilish und den Beatles, aber auch mit spektakulären Videoprojektionen begeistert die Electropop-Show „Blackbird“ bei den Ettlinger Schlossfestspielen.

Eher unspektakulär dagegen wirkt ist der Arbeitsplatz der Video-Künstlerin Grit Schuster, von dem sie die visuelle Seite der Aufführungen steuert: Ein kleines Mischpult, platziert im Bühnenhintergrund zwischen zwei DJs, ist ihre „Kommandozentrale“. Dafür hat sie viele Clips vorbereitet, kleine Video-Loops.

„Ich lege mir die zurecht. Ich überlege, welche ich in welchem Song benutzen will. Welches Layout, welcher Hintergrund, welche Farben, welche Elemente. Das mische ich dann live. Dazu kommen Effekte, die man drüber legen kann. Ich kann die ein- und ausblenden, vor allem auch die Geschwindigkeit anpassen. Das ist bei Musik total wichtig, dass die Sachen im Rhythmus sind“…

De facto wird Grit Schuster so zum Teil der Live-Band. „Ich muss auch darauf achten, wann ein Song aufhört oder wie und wann er in den nächsten übergeht.“

Lebensmittelpunkt ist Berlin

Grit Schuster lebt und arbeitet in Berlin als Künstlerin und Designerin. Sie arbeitet in den Bereichen Video auf der Bühne, interaktive Installation und in der Games-Branche. Sie nimmt unterschiedlichste Herausforderungen an – von der Theaterbühne bis zum großen Firmen-Event.

„Ich habe für Theaterproduktionen gearbeitet, bei denen man alles sehr individuell an die Bühnen anpassen muss. Man projiziert ja nicht nur auf plane Flächen, sondern auch auf Objekte. Die Fassade ist plan, aber sie hat Elemente, die ich auch benutze. Damit spielt man und lässt etwa Sachen hinter den Fenstern aufleuchten oder etwas hinter den Säulen verschwinden“.

Schon Engagement bei Siemens

Siemens engagierte sie im vergangen Jahr für das Firmenjubiläum in Berlin: „Dafür wurde eine große Fabrikhalle umgebaut, es gab Live-Musik und wir waren für die Videoproduktionen zu dritt dabei.“, erzählt sie.

Für die Ettlinger Show hat sie sich zunächst in Berlin vorbereitet. Als Grundlage dienten ihr Fotos vom Modell der Bühne. „Zuerst habe ich ein visuelles Konzept gemacht, dann habe ich mich mit den Bands und der Musik beschäftigt.

Ich habe mich an Yellow Submarine orientiert. Grit Schuster, Videokünstlerin

Mit den Beatles kannte ich mich schon eine bisschen mehr aus als mit Billie Eilish, und besonders mit der Bildsprache, die man damit verbindet.Bei den Beatles gibt es diesen Animationsfilm ‚Yellow Submarine‘, an dem ich mich orientiert habe.“ Bei Billie Eilish habe sie sich die Bildsprache der Musikvideos angeschaut, welche Elemente immer wiederkehren.

Dann habe sie sich mit den Songtexten beschäftigt, welche Assoziationen und Stimmungen die vermitteln. „Ich hatte ziemlich freie Hand. Ich habe mir am Anfang überlegt, was ich visuell machen will und das hat gepasst – weil auch das Bühnenbild und die Kostüme denselben Ansatz verfolgt haben.“