Mehr als 50 Kinder sind an der Ettlinger Schillerschule in der Notbetreuung, 65 Schüler von Abschlussklassen im Präsenzunterricht - und das wird auch in den kommenden zwei Wochen so bleiben.

Die für Montag geplante Öffnung von Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg wurde gekippt, nachdem in einer Freiburger Kita die Infektion zweier Kinder mit einer Coronavirus-Mutation bestätigt worden war, die deutlich ansteckender sein soll als die bisher bekannte Variante.