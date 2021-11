Steigende Mieten, Entmietung, Mietendeckel, Kampf auf dem immer knapper werdenden Wohnungsmarkt – es gibt derzeit kaum ein brisanteres gesellschaftspolitisches Thema. Fast kein Tag vergeht, an dem nicht Print- und Online-Medien oder das Fernsehen berichten.

Am Montag, 22. November, steigt das ZDF auf eher unterhaltsame, vor allem aber spannende Art in die Thematik ein, indem es zur besten Sendezeit (20.15 Uhr) „Dengler – Kreuzberg Blues“ zeigt.

Es ist der nunmehr sechste TV-Fall, in dem Privatdetektiv Georg Dengler (Ronald Zehrfeld) mit der Hacker-Aktivistin Olga Illiescu (Birgit Minichmayr) ermittelt, und zwar in der hart umkämpften Berliner Immobilienbranche. Die Romanvorlage lieferte Wolfgang Schorlau; er arbeitete auch am Drehbuch von Lars Kraume mit.

Regie führt Daniel Rübesam, und als Co-Produzent ist der gebürtige Völkersbacher Raoul Reinert (Cuckoo Clock Entertainment) wieder mit von der Partie. 23 Tage sei in Berlin gedreht worden, erzählt er, und schiebt hinterher: „Die Sequenzen im Olympiastadion waren das Highlight für mich.“

Gebürtiger Völkersbacher Reinert empfiehlt: „Dengler“ unbedingt anschauen

Reinert, der einst das Ettlinger Eichendorff-Gymnasium besuchte und schon lange in Hamburg lebt, findet, dass mit dem neuen „Dengler“ wieder einmal „der Nerv der Zeit getroffen“ wurde, und empfiehlt: „unbedingt anschauen“. Die Reihe um den Privatdetektiv hat immer einen hohen Marktanteil bei den Zuschauern und erntet regelmäßig auch positive Kritiken. „Das ist eher selten“, meint Reinert, denn meistens gelte „gute Quote, schlechte Kritik und umgekehrt“.

Eigentlich sollte die sechste Folge „Dengler“ schon Ende 2020 kommen, so hatte es der Co-Produzent zumindest im Herbst 2019 im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt. Aber wie überall in der Branche machte die Pandemie auch hier einen Strich durch die Rechnung.

Raoul Reinert hat Komödie „Grump“ mit finnischem Regisseur abgedreht

Jetzt also „Dengler-Kreuzberg Blues“ und was dann? Raoul Reinert hat mit dem finnischen Regisseur Mika Kaurismäki bereits die Komödie „Grump“ abgedreht, die voraussichtlich 2022 international in die Kinos kommen wird. Als Hauptakteure dabei sind Rosalie Thomas und „The Voice of Germany“-Juror Samu Haber, den man auch als Sänger der Band „Sunrise Avenue“ kennt.

Und weitere Projekte hat Reinert natürlich im Kopf, es sei aber zu früh, darüber zu reden. Wann’s wieder in die badische Heimat geht? „Zu Weihnachten auf jeden Fall.“ Das sei Tradition.