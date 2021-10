Genossenschaftsbank mit neuer Struktur

„Ein Paradigmenwechsel“: Volksbank Ettlingen sorgt mit Hausbank-Modell für Diskussionsstoff

In ein neues Zeitalter will die Volksbank Ettlingen mit dem Hausbankmodell eintreten. Der Vorstandssprecher erklärt, warum an einer neuen Gebührenstruktur und Verwahrentgelten kein Weg vorbei geht.