Voller Schulbus zwischen Ettlingen und Malsch bringt Großvater in Rage

Ein Foto, das ihm sein Enkel aus dem Bus 110 schickte, brachte den Großvater auf die Palme: „So kommen wir mit den Inzidenzen nie runter“, kritisiert er. Was sagt der KVV dazu?

Kritik an Schülertransport

Als Siegfried Gaus aus Osterburken am Donnerstag von seinem Enkel ein Foto auf sein Handy geschickt bekam mit der Nachricht „Schau mal Opa, wie’s bei uns zugeht“, da glaubte er zunächst an einen schlechten Witz. Dann aber wurde er sauer. Denn das Bild, das er kurze Zeit später an unsere Redaktion sandte, zeigte die Buslinie 110 gegen 13.20 Uhr auf ihrem Weg von Ettlingen über Malsch nach Waldprechtsweier: Jede Menge Schüler drin, sitzend und stehend, und kaum Abstände.

Gaus, dessen 16 Jahre alter Enkel den Bus 110 regelmäßig nutzt, hat kein Verständnis für die, wie er sagt, „drangvolle Enge“. Es könne doch nicht sein, so der 63-jährige Vertriebsleiter, „dass wir auf der einen Seite eine Ausgangssperre bekommen und auf der anderen Seite unsere jungen Leute in solchen Bussen unterwegs sind“.

Die Corona-Politik sei doch „überhaupt nicht mehr glaubwürdig“: hier Kontaktbeschränkungen und Dauer-Lockdown und da ein Gedränge von Schülern auf dem Weg zur Schule und auf dem Heimweg.

Kritik wegen fehlenden Luftfiltern in den Schulen

Ihn, so Gaus, wundere „überhaupt nicht, dass die Inzidenzen nicht runtergehen, da muss ich ja nur auf das Foto schauen“. Genauso ärgere ihn das Fehlen von Lüftungs- und Filteranlagen in den allermeisten Schulen: „Da hätte man längst etwas tun können.“ Und selbst bei Kosten von 10.000 Euro je Klasse, „wäre das noch billiger als Dauerschließungen von allem und jedem“.

Angesprochen auf die Thematik, sagte der Pressesprecher des Karlsruher Verkehrs Verbundes (KVV), Nicolas Lutterbach, er bedauere das Problem auf der Linie 110. Der Bus sei aus seiner Sicht „an der Kapazitätsgrenze“ gewesen, von „übervoll“ würde er hier nicht sprechen.

Man habe etwa 100 Schulbusfahrten im KVV-Gebiet und und habe deren Zahl in der Pandemie erhöht, um mehr Platzkapazität zu haben. Dennoch ließen sich Situationen wie die vom Donnerstag nicht ganz vermeiden.

KVV: ab Montag soll ein Bus mehr eingesetzt werden

Kritisch sei, so Lutterbach, dass der Unterricht in den Schulen während Corona nicht zeitlich gestaffelt beginne, sondern in etwa zur gleichen Zeit. Das gelte auch für das Unterrichtsende. „Wenn Schüler aus verschiedenen Schulen zeitgleich aus dem Unterricht kommen und ein gemeinsames Fahrtziel haben, dann kann`s im Bus schon mal enger zugehen.“

Der KVV plane, in der kommenden Woche auf besagter Linie vorsorglich zu den Stoßzeiten einen Bus mehr einzusetzen.