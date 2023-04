Ein 40-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag bei Ettlingenweier gestürzt und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 40-Jährige gegen 13.45 Uhr mit seinem Mountainbike im Bereich des Hochbergs unterwegs. In einer Kurve kam er offenbar von dem Weg ab und prallte gegen einen Stein. Dabei erlitt der Radfahrer schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb.