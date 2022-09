Zwei Kandidaten

Vor der Bürgermeisterwahl in Dobel: Wie viele Menschen machen ihr Kreuzchen?

Am Sonntag will Bürgermeister Christoph Schaack in Dobel wiedergewählt werden. Einen Gegenkandidaten hat der Amtsinhaber: Sein Herausforderer machte schon mit über 100 Bewerbungen auf sich aufmerksam.