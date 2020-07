Brennender Unrat

Brandstiftung: Gebäudebrand in Ettlingen

In Ettlingen ist am Dienstagabend ein leerstehendes Bürogebäude in der Hertzstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus. Das Gebäude wird oft von Jugendlichen und Obdachlosen aufgesucht. Auch im Oktober des vergangenen Jahres hatte dort Unrat gebrannt.