300 Badegäste dürfen wieder zeitgleich in die Albtherme Waldbronn

Die Albtherme in Waldbronn öffnet wieder ab Montag, eine Reservierung ist nicht notwendig. Außer der Salzgrotte können sich Besucher über alle Angebote freuen.

Die Albtherme in Waldbronn öffnet wieder ihre Pforten. Am kommenden Montag, ab zehn Uhr, ist es soweit. Wegen der Corona-Regelungen blieb die Einrichtung monatelang geschlossen. Mit Ausnahme der Salzgrotte können alle bekannten Angebote wahrgenommen werden: Badelandschaft, Saunabereich mit Saunagarten sowie Anwendungen im Bereich Beauty Bereich.

Beim Besuch der Therme gelten die aktuellen Corona-Regeln. Derzeit bedeutet dies, dass die Besucher einer der drei „Gs“ erfüllen müssen. Sie müssen einen negativen, maximal 24 Stunden alten Corona-Test vorlegen oder den Nachweis für die Zweitimpfung, die mindestens 14 Tag zurückliegen sollte, oder einen Nachweis für die Genesung. Eine Reservierung vor dem Thermenbesuch ist laut Kurverwaltung nicht notwendig. Die Registrierungsdaten können vor Ort erfasst werden.

300 Badegäste maximal

Begrenzt ist die Gesamtbesucheranzahl. Hierbei gelten die gleichen Regeln wie 2020: 300 Gäste dürfen sich gleichzeitig in der Therme aufhalten; die Anzahl der Gäste in den Schwimmbecken ist begrenzt – im Außenbecken dürfen sich gleichzeitig maximal 25 Besucher am warmen Wasser erfreuen.

Begrenzungen gibt es ebenfalls im Saunabereich. So sind nach Auskunft der Kurverwaltung laut der zurzeit geltenden Corona-Bäderverordnung keine Aufgüsse erlaubt. Geöffnet hat ab Montag auch wieder das Albtherme-Bistro. Das Angebot kann ebenso von Gästen, die nicht in die Albtherme gehen, genutzt werden.

Die Albtherme selbst darf sich nach wie vor mit „fünf Wellness-Sternen“ schmücken. Dabei handelt es sich um das höchste Qualitätssiegel des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg. Die Albtherme erfüllte die Vorgaben für eine Rezertifizierung. Die Überprüfung der Qualitätskriterien erfolgt unangekündigt.