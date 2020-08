Auf dem Trockenen

Albtherme in Waldbronn öffnet möglicherweise im Herbst wieder

Wann macht die Albtherme in Waldbronn wieder auf und was passiert bis dahin mit den bereits erworbenen Eintrittskarten? Die gute Nachricht: Die Guthaben der Karten können ausbezahlt werden. Eine Wiedereröffnung ist allerdings frühestens im Herbst in Sicht - denn die hängt von verschiedenen Faktoren ab.