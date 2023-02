Ich fange mal mit den positiven Zahlen an: Im Januar 2023 fast so viele Besucher wie im Januar 2019 – und das Jahr 2019 war unser bestes Jahr seit langem. Man merkt, dass die Themen Corona und Energiekrise bei den Gästen nicht mehr so präsent sind. Das war 2022 noch anders. Auch die Inflation hatte große Auswirkungen. Es gab eine deutliche Kaufzurückhaltung bei Freizeitangeboten, die auch uns betraf. Wir hatten im ganzen Jahr einen Besucherrückgang von bis zu 20 Prozent. Ein weiterer Grund dafür war der schöne Sommer, der die Menschen eher in Freibäder und an Baggerseen gelockt hat.