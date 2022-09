Am Waldbronner Rathaus soll öffentliche Toilette für alle entstehen

Dass in Waldbronn eine öffentliche Toilette entstehen soll, darüber herrscht im Gemeinderat Einigkeit. Offen ist allerdings noch, wie diese aussehen soll und ausgestattet sein wird.

Ein öffentliches Multifunktionsklo soll es werden: die geplante Toilettenanlage in unmittelbarer Nähe zum Waldbronner Rathaus. Die Anlage an der Talstraße soll ein zeitgemäßer Ort für kleine und große Geschäfte werden – soll, so der Arbeitstitel, eine „Toilette für alle“ sein.

Darüber, dass so eine öffentliche Bedürfnisanstalt in Waldbronn – und das noch in exponierter Lage – dringend notwendig sei, herrscht Einigkeit im Gemeinderat. Grundsätzlich sprachen sich die Gemeinderäte nun für solch eine Toilette für alle aus.

Gemeinde Waldbronn rechnet mit über 330.000 Euro

Allerdings, was eigentlich vorgesehen war, gab es im Gremium noch keine abschließende Abstimmung über Form, Farbe, Größe der Toilettenanlage. Auf Vorschlag von Bürgermeister Christian Stalf (CDU) wurde nach zunächst langer Diskussion das Thema vertagt.

Joachim Lauterbach (CDU) äußerste Kritik an der unvollständigen und ungenauen Kostenaufstellung für den Toilettenbau, vorgelegt von der Gemeindeverwaltung.

Die Aufstellung soll nachgebessert werden. Ob sich hierbei jedoch etwas am Kostenvolumen für das öffentliche Klo ändert, darf man bezweifeln. Stand heute wird von einem Betrag von 336.000 Euro ausgegangen.

Planung sieht auch Duschgelegenheiten am Waldbronner Rathaus vor

Von einem Luxusklo will – bislang wenigstens – noch niemand sprechen. Im Gegenteil. Die vorgestellte Planung scheint durchaus den Vorstellungen des Gemeinderates, vor allem aber auch denen der Verwaltung zu entsprechen.

Neben einem öffentlichen WC, natürlich getrennt nach Geschlecht, soll explizit eine Toilette für alle entstehen. Letztgenannter Bereich ist unter anderem für Menschen mit Handicap gedacht; eben für alle, die ausreichend Platz (vielleicht sogar mit Begleitung) für eine Toilettennutzung benötigen.

Eine Toilette mit Synergieeffekten. Christian Stalf, Bürgermeister

Daneben sieht die aktuelle Planung zwei kleine Umkleideräume und zwei Duschmöglichkeiten vor. Das Angebot dürfte sich insbesondere an Rathausmitarbeiter richten, die zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.

Mit Blick auf diese Nutzungsfunktion und als „guter Arbeitgeber“ verglich Bürgermeister Stalf das Gesamtpaket Toilette mit einem Schweizer Taschenmesser: „Eine Toilette mit Synergieeffekten.“

Gemeinderat Waldbronn will demnächst endfültige Entscheidung treffen

Überzeugt von dem Multifunktionsklo zeigte sich ebenso Kurt Bechtel (Freie Wähler). Schließlich erfülle die Anlage viele Bedürfnisse. Die Holzbauweise des Toilettenkubus (mit Holzfassade) überzeugte gleichermaßen Roland Bächlein (CDU) und Karola Keitel (Grüne). Neu-Gemeinderat Michale Kiefer (Aktive Bürger) fragte im Hinblick auf die Kosten nach, ob alles nicht vielleicht eine Nummer kleiner möglich wäre.

Demnächst will der Gemeinderat seine endgültige Entscheidung treffen. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob es ein Bezahlsystem – oder eben nicht – für die öffentliche Toilette geben soll.

Unberührt davon wäre die eigentliche Toilette für alle. Die Berechtigten können sie mit einem dafür zuvor erhaltenen „Euro-Schlüssel“ öffnen.