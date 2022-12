ÖPNV

Angebot nach Bedarf: Zwei MyShuttle Fahrzeuge fahren jetzt in Waldbronn

Sie erinnern an die englischen Taxis und bringen die Nachtschwärmer an ihr Ziel: MyShuttle. Der fährt ab sofort in Waldbronn 269 Punkte an. Bürgermeister Christian Stalf (CDU) hat das Angebot getestet.