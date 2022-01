Bundesbeste Azubi im Bereich Zerspanungstechnik: „Ich habe einfach großen Spaß an meiner Arbeit“

98 von 100 möglichen Punkten. Das entspricht fast der Note eins – um genau zu sein einer 1,1. Mit dieser Note hat Larissa Heller ihre Ausbildungsprüfung abgeschlossen. Am Ende wurde die heute 24-Jährige für ihre, so das Lob von der Industrie- und Handelskammer, „herausragenden Leistungen bei den Abschlussprüfungen als Bundesbeste ausgezeichnet“.

Und das in einem eigentlichen „Männerberuf“. Larissa Heller, erst Auszubildende beim Waldbronner Unternehmen Polytec und heute dort Mitarbeiterin, entschied sich vor wenigen Jahren für die Ausbildung zur Zerspanungsmechanikerin.

„In meinem Jahrgang – Ausbildungsbeginn war 2017 – betrug der Frauenanteil gerade mal sieben Prozent“, berichtet sie im Gespräch mit den BNN. Bundesweit insgesamt 5.000 Auszubildende waren es in ihrem Jahrgang, die den Beruf des Zerspanungsmechanikers erlernen wollten. Und Heller wurde die Beste unter ihnen.

In einer „Männerdomäne“ durchgesetzt

Dass die junge Frau nicht auf den Mund gefallen ist, dass sie sich durchaus durchzusetzen und ihre Pflöcke festzumachen weiß, belegt nicht zuletzt ihre Antwort auf die Frage, wie „frau“ das in einer „Männerdomäne“ geschafft habe.

„Sich nicht unterkriegen lassen. Wenn man als Frau in einer Männertruppe arbeitet, ist es wichtig, sich schon mal durchsetzen zu können.“

Das mag ein Punkt sein – ein anderer, mindestens genauso wichtiger ist das Wissen um die eigenen Fähigkeiten, ums eigene Können. Auch daran lässt und ließ Heller keine Zweifel aufkommen: „Ich weiß, was ich kann. Ich habe einfach großen Spaß an meiner Arbeit.“ Und bei Polytec fand sie obendrein ideale Ausbildungsbedingungen.

„Eigeninitiative zusammen mit der Unterstützung durch meine Kollegen, die bereit waren, ihr Wissen großzügig zu teilen, machen einen großen Teil meines Erfolges bei der Ausbildung aus“, resümiert sie selbstbewusst.

Ich habe mich intensiv auf die Prüfungen vorbereitet.

Ganz ohne Lernen gehe es aber keinesfalls, fügt sie an. „Ich habe mich intensiv auf die Prüfungen vorbereitet.“ Was auch unbedingt notwendig ist, zumal das Berufsbild Zerspanungsmechaniker äußert umfangreich ist. Konkret heißt das: „Zerspanungsmechaniker fertigen Präzisionsbauteile durch spanende Fertigungsverfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren oder Schleifen an. Ich richte CNC-Maschinen ein, lerne sie zu programmieren und überwache den kompletten Fertigungsprozess“, erläutert Heller.

Und warum entscheidet sich „frau“ überhaupt für diesen Beruf? Während eines Bundesfreiwilligendienstes gewann sie „erste Einblicke in praktische Arbeit“. „Das gefiel mir.“ Zunächst begann sie eine Ausbildung bei Polytec zur Mechatronikerin. Schließlich entdeckte sie ihre Begeisterung für die Zerspanungstechnik und wechselte in diesen Bereich über.

Nun ist Larissa Heller Facharbeiterin in dem weltweit tätigen Waldbronner Unternehmen. „Jetzt will ich Erfahrungen sammeln und mich immer wieder weiterbilden“, lautet ihr Credo für die nächsten Jahre.