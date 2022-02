Autounfall in Waldbronn: Betrunkener 22-Jähriger steigt ein und fährt weiter

Wenig Lust auf eine polizeiliche Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit hatte ein 22-Jähriger in Waldbronn. Nach einer Kollision mit einer 58-Jährigen wollte diese die Polizei informieren. Da stieg der Mann in sein Auto und fuhr davon - aus gutem Grund.

Ein 22-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag nach einem Kneipenbesuch im Waldbronner Ortsteil Etzenrot einen Unfall verursacht und sich anschließend davon gemacht. Nach Angaben der Polizei bog der Mann gegen 0.30 Uhr vom Parkplatz der Kneipe in die Neuroder Straße in Richtung Etzenrot ein.

Dabei nahm er die Rechtskurve in zu großem Bogen und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der 22-Jährige versuchte nach der Kollision, seinen Wagen zurückzusetzen, wobei er noch einen Metallpfosten mitnahm.

Frau will Polizei rufen: Unfallfahrer ergreift die Flucht

Im anderen Fahrzeug saß eine 58-jährige Frau. Die beiden Unfallgegner stiegen aus und besprachen das weitere Vorgehen. Als die Frau die Polizei hinzuziehen wollte, stieg der 22-Jährige jedoch in sein Auto und fuhr davon.

Wenig später meldete er sich dann doch telefonisch bei der Polizei. Ein Atemalkoholtest verriet schnell, warum er eine Bekanntschaft mit den Beamten vermeiden wollte: Er war mit knapp 1,2 Promille im Blut unterwegs gewesen.

Die Beamten behielten seinen Führerschein vorerst ein. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 11.000 Euro.