Falscher Polizeibeamter

Betrüger in Waldbronn erbeuten 10.000 Euro von Rentnerehepaar

Betrüger haben in Waldbronn 10.000 Euro von einem Rentnerehepaar erbeutet. Am Telefon gaben sich die Täter zunächst als Tennispartnerin aus und manipulierten ihre Opfer so, ihnen das Geld auszuhändigen.