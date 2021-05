Bilderbuch-Pfad in Waldbronn wird eröffnet

Bald könnte jedes Kind in Waldbronn wissen, wer der Stärkste im ganzen Land ist. Und vor allem warum. Die Antwort darauf findet sich für jedermann zugänglich an insgesamt 16 Stationen, fein säuberlich aufgereiht entlang des Panoramaweges in Waldbronn. Besagte Stationen gehören zum Waldbronner Bilderbuch-Pfad. An diesem Freitag wird er offiziell eröffnet.

Der Name ist in diesem Fall tatsächlich Programm. Jede Station ist im Grunde eine Seite eines Bilderbuchs. Bei der ersten Bilderbuchgeschichte steht ein Wolf im Mittelpunkt. Der spaziert durch den Wald im festen Glauben: „Ich bin der Stärkste im ganzen Land.“ So lautet auch der Titel des sehr anschaulich illustrierten Bilderbuchs von Mario Ramos.

Der Bilderbuch-Pfad ist ein gemeinsames Projekt der Waldbronner Buchhandlung LiteraDur und der Kinder- und Jugendbücherei Lesetreff.

„Die Idee für den Bilderbuch-Pfad habe ich von einer befreundeten Kollegin in Norddeutschland übernommen“, erzählt Sven Puchelt von LiteraDur. Von der Idee sofort begeistert, zeigten sich auch Ruth Csernalabics, Alice Brade und ihre Lesetreff-Mitstreiter. Mit ins Boot genommen wurden ebenfalls die Gemeinde. Der Bauhof stellte die Bilderbuch-Tafeln auf.

Um die Finanzierung kümmerte sich der Lesetreff und fand laut Csernalabics in der Sparkasse Karlsruhe einen „großzügigen Sponsor“. Puchelt nahm Kontakt mit Verlagen auf: „Um überhaupt so ein Bilderbuch in dieser Form veröffentlichen zu können, braucht man die Genehmigung des jeweiligen Verlags.“

Wir wollen damit die Altersgruppe zwischen Kindergarten und zweiter, dritter Klasse Grundschule ansprechen. Sven Puchelt, LiteraDur Waldbronn

Mehrere Verlage übrigens deswegen, weil es nicht bei der einen Geschichte bleiben wird. Alle zwei Wochen – und dies bis Ende Oktober – soll es ein neues Bilderbuch zum Entdecken, zum Anschauen und zum Lesen geben. „Wir wollen damit die Altersgruppe zwischen Kindergarten und zweiter, dritter Klasse Grundschule ansprechen“, so Puchelt.

Grüne Pfeile in viele Richtungen hin zu Lesestoff

Und es findet sich eine weitere Besonderheit entlang des Pfades. Vom Bilderbuch-Pfad aus weisen Pfeile in bestimmte Richtungen. „Wer den grünen Pfeilen nachgeht, kommt zu LiteraDur. Wer den pinken Pfeilen folgt, gelangt in den Lesetreff“, berichtet Csernalabics.

Berührungsängste oder gar Konkurrenzgedanken gibt es zwischen der Buchhandlung und der Bücherei nicht. Im Gegenteil. „Wir arbeiten gerne zusammen. Und wir ergänzen uns“, betonen die beiden einhellig.

Auch darauf weist das von Carolin Walch gestaltete Hauptmotiv des Bilderbuch-Pfades hin. Einfach mal vorbeischauen und der Geschichte „vom Stärksten im ganzen Land“ im wahrsten Sinne des Wortes folgen.