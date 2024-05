Staatsanwaltschaft gibt Details preis

Bluttat von Waldbronn: Polizei hat neue Erkenntnisse über Tat und Täter

Knapp drei Wochen ist es her, dass die Nachricht eines blutigen Verbrechens Waldbronn erschüttert. Eine 69-Jährige wird in ihrem Haus tot aufgefunden. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse. Ein Überblick, über alles, was bisher bekannt ist.