An diesem Sonntag fällt die Entscheidung: Wer wird neuer Bürgermeister von Waldbronn? Im ersten Wahlgang hatte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Christian Stalf und Sebastian Haag gegeben. Die Ergebnisse für jeden Ortsteil.

In Waldbronn steht ein Wechsel an der Spitze des Rathauses an. Nach 13 Jahren als Bürgermeister hatte Franz Masino (parteilos) seinen Rückzug zum 1. Juni angekündigt.

10.658 Waldbronner und Waldbronnerinnen sind an diesem Sonntag daher aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Im ersten Wahlgang am 8. Mai hatte es noch keine Entscheidung gegeben. Stattdessen lieferten sich zwei der ursprünglich sechs Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Für die erforderliche absolute Mehrheit reichte es damals für keinen der Kandidaten.

Die Ergebnisse des ersten Wahlgangs können Sie hier nochmals im Detail für jeden Ortsteil abrufen.

Christian Stalf (CDU-Mitglied) hatte im ersten Wahlgang 35,2 Prozent (2.016 Stimmen) erhalten, Sebastian Haag (SPD-Mitglied) kam auf 34,6 Prozent (1.978 Stimmen). Zwischen beiden Kandidaten fällt an diesem Sonntag die Entscheidung, da im zweiten Wahlgang keine weiteren Bewerber antreten. Nun gilt: Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt die Wahl.

Bürgermeister-Wahl in Waldbronn: Ergebnisse im Überblick

Wie haben die Kandidaten der Bürgermeisterwahl in Waldbronn abgeschnitten? Sobald die Stimmenauszählung abgeschlossen ist, zeigen wir Ihnen hier die Ergebnisse.





Wahlergebnisse in den Waldbronner Ortsteilen

Wie ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl Waldbronn in den Ortsteilen Reichenbach, Busenbach und Etzenrot? Sobald die Stimmenauszählung abgeschlossen ist, zeigen wir Ihnen hier die Ergebnisse.