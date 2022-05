Sechs Kandidaten kämpfen bei der Bürgermeisterwahl in Waldbronn um die Stimmen der Wähler. Gibt es bereits im ersten Wahlgang an diesem Sonntag eine Entscheidung? Nach 18 Uhr sehen Sie hier die Ergebnisse.

In Waldbronn steht ein Wechsel an der Spitze des Rathauses an. Nach 13 Jahren als Bürgermeister hatte Franz Masino (SPD) seinen Rückzug zum 1. Juni angekündigt.

10.658 Waldbronner und Waldbronnerinnen sind daher aufgerufen, an diesem Sonntag einen neuen Bürgermeister zu wählen. Ab 18 Uhr halten wir Sie hier mit den Ergebnissen auf dem Laufenden. Erzielt keiner der Kandidaten eine Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es am 29. Mai eine Neuwahl. Dann könnten auch neue Kandidaten für das Bürgermeisteramt hinzukommen.

Sechs Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Waldbronn

Bei der Bürgermeisterwahl kann jeder Wähler eine Stimme an einen der sechs Kandidaten vergeben, die auf dem Stimmzettel stehen. Alternativ in einer freien Zeile ein beliebiger Name einer Person eingetragen werden, die nicht zur vorgegebenen Auswahl steht.

Diese sechs Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Waldbronn an:

Bürgermeister-Wahl in Waldbronn: Ergebnisse im Überblick

Wie haben die Kandidaten der Bürgermeisterwahl in Waldbronn abgeschnitten? Sobald die Stimmenauszählung abgeschlossen ist, zeigen wir Ihnen hier die Ergebnisse.

Wahlergebnisse in den Waldbronner Stadtteilen

Wie ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl Waldbronn in den Stadtteilen Reichenbach, Busenbach und Etzenrot? Sobald die Ergebnisse vorliegen, zeigen wir Sie Ihnen hier im Detail.