Christian Stalf will Bürgermeister von Waldbronn werden

Christian Stalf, aktuell Leiter der Abteilung Kommunikation bei der Stadt Hockenheim, tritt bei der Bürgermeisterwahl in Waldbronn an. Unterstützt wird er von CDU und Grünen.

Mit Christian Stalf ist es nun ein Quartett, ein reines Männerquartett, das sich um das Amt des Bürgermeisters in Waldbronn bewirbt. Der 39-Jährige gab im Rathaus seine Bewerbung ab. „Waldbronn habe ich bei meinen Besuchen kennengelernt. Und mich dort als Schwarzwälder Bub sofort heimisch gefühlt“, sagt der gebürtige Freiburger.

Erstmals, so der Bewerber im BNN-Gespräch, kandidiere er für das Amt eines Bürgermeisters. „Als politischer Mensch reizt mich das Bürgermeisteramt. Für mich ist es auch ein weiterer beruflicher Schritt.“

Die Initiative, sich zu bewerben, sei von ihm ausgegangen. Im baden-württembergischen Staatsanzeiger wurde er auf die Stellenausschreibung aufmerksam. Er sei zwar CDU-Mitglied, trete aber als „parteiunabhängiger Kandidat ohne Scheuklappen“ an. Offiziell unterstützt wird er von der örtlichen CDU und von den Grünen.

Bürgermeister-Kandidat Stalf verfügt über Erfahrung in der Verwaltung

Stalf selbst sagt über sich, dass er über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der kommunalen Verwaltungsarbeit verfüge. Seit knapp zwölf Jahren sei er in den Stadtverwaltungen Hockenheim und Mannheim unter anderem als rechte Hand mehrerer Oberbürgermeister tätig. Aktuell ist er Leiter der Abteilung Kommunikation in Hockenheim, verbunden mit dem Amt des Pressesprechers.

Seinen Wahlkampf – „der hat für mich jetzt begonnen“ – stellt er unter das Motto „kompetent, offen und engagiert“. Mit einem „unvoreingenommen Blick“ wolle er sich Waldbronn erarbeiten. Zu seinen Themen gehörten unter anderem eine flächenschonende Weiterentwicklung der Kommune, umweltschonende Mobilität, Bürgerbeteiligung, Familie und Jugend oder genauso Handel und Gewerbe.

Neben seiner Tätigkeit in Stadtverwaltungen hat Stalf politische Erfahrungen als Mitarbeiter von Abgeordneten erworben. Er hat drei Studienabschlüsse in der Tasche und dies in den Fächern Rechts- und Kommunikationswissenschaft sowie im Fach Betriebswirtschaftslehre. Er lebt mit seinem Ehemann und einem adoptierten zweijährigen Sohn in Mannheim.

Stalf wird von CDU und Grünen in Waldbronn unterstützt

Position für Bewerber Christian Stapf bezogen inzwischen die Waldbronner CDU und die Waldbronner Grünen. „Mit Christian Stalf“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen, „unterstützen die Grünen eine Persönlichkeit, die tiefgreifende Kenntnisse über Politik und Verwaltung vorweisen kann und profunde Erfahrungen aus der kommunalen Praxis mitbringt.“

Ähnliches lässt die CDU per Pressemitteilung verlauten: Für die zunehmend komplexen und anspruchsvollen Herausforderungen für Kommunen benötige ein Bürgermeister breite Erfahrung aus der kommunalen Verwaltung. Diese Erfahrung bringe Christian Stalf mit.

Gewählt wird in Waldbronn am 8. Mai. Noch bis zum 13. April, 18 Uhr, können sich Kandidaten um die Nachfolge von Bürgermeister Franz Masino (parteilos) bewerben.