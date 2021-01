Manchmal, da ist ein Mensch mit so viel Talent gesegnet, dass sich das ganze Leben einfach fügt. Cédric Schwitzer ist so ein Mensch. Aufgewachsen in Lothringen, hatte er einst nicht im Entferntesten daran gedacht, Koch zu werden. Doch eine Reihe glücklicher Umstände brachte ihn als Kochlehrling in ein Restaurant nach Rastatt.

„Damals konnte ich eine Gurke nicht von einer Zucchini unterscheiden“, erzählt er. Zehn Monate später konnte er nicht nur das, sondern wurde von seinem Chef beiseite genommen: „Du hast Potenzial zu mehr“, sagte der. Und: „Ich kenne da jemanden und du hast dort bereits einen Termin.“