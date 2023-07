Der Waldbronner Lesetreff wird richtig gut angenommen

Dass in der Vergangenheit vieles teurer geworden ist, dürfte jeder in fast so ziemlichen allen Bereich mit- und abbekommen haben. Da freut es einen umso mehr, in diesem Falle gilt das für den Waldbronner Gemeinderat und den Gemeindekämmerer, dass es noch „Haushaltsposten“ gibt, die seit Jahr und Tag nahezu unverändert bleiben.

Dies trifft auf die gemeindliche Unterstützung für den Lesetreff zu. Mit 16.000 Euro, etwa genauso viel wie in den vergangenen Jahren, unterstützt die Gemeinde die Leihbücherei.

Darauf verständigte sich einstimmig der Gemeinderat. Seit 2019, nach der Schließung der Gemeindebücherei („Leseinsel“), kümmert sich um die Einrichtung ein gleichnamiger Trägerverein.

Viel Lob für die ehrenamtliche Arbeit des Trägervereins

Wie jedes Jahr beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem vom Trägerverein vorgelegten Rechenschaftsbericht aus dem jeweiligen Vorjahr, verbunden mit einem Wirtschaftsplan für das künftige Jahr.

Mit viel Lob und Anerkennung, wohlgemerkt fraktionsübergreifend, bedachten die Gemeinderäte Ruth Csernalabics, Vorsitzende des Trägervereins, und ihr Team für die ehrenamtliche Arbeit.

Von Januar bis Dezember 2022 konnte der Lesetreff wieder seine regulären Öffnungszeiten anbieten. In der Summe kamen so dienstags, freitags und samstags 261 Jahresöffnungsstunden zusammen.

Lesetreff schreibt nach Corona wieder deutlich bessere Zahlen

Zum Vergleich: Deutlich eingeschränkter waren die Öffnungszeiten in den Jahren zuvor – eben die Jahre, die von „Corona“ und die damit verbundenen Auswirkungen geprägt waren. Dass der Lesetreff längst angenommen wird, belegt eine weitere Zahl aus dem Rechenschaftsbericht.

„Im Vorjahr“, heißt es in dem Bericht, „hatten wir 183 Neuanmeldungen.“ Zum Ende des Berichtsjahres 2022 zählte der Lesetreff 369 aktive Nutzer – Kinder und Jugendliche.

Spürbar angestiegen sind im Berichtszeitraum die Ausleihzahlen aller Medien. Knapp 12.600 Ausleihen registrierte die Leihbücherei (2021: 8.300). Leicht gestiegen ist der Medienbestand – von 6.535 Medien (2021) auf 6.859.

Zu insgesamt 36 Veranstaltungen lud der Lesetreff 2022 ein. Davon profitieren 750 junge Teilnehmer. Einen wichtigen Part bei der Finanzierung der ehrenamtlich geführten Leihbücherei nehmen nicht zuletzt Spenden ein.