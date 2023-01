Der Abriss des Gesellschaftshauses in Etzenrot hat begonnen. Die Arbeiten sollen drei bis vier Wochen dauern.

Abriss in Waldbronn

Das Hinweisschild „Gesellschaftshaus“ ist inzwischen schon weg. Es mussten nur einige wenige Schrauben entfernt werden. Ein kurzer, schmerzloser Vorgang. Deutlich länger und vor allem deutlich aufwendiger wird der komplette Abriss des Gesellschaftshauses dauern.

Von drei bis vier Wochen – grob geschätzt – geht Sauden Hodzic, Vorarbeiter der Rheinstettener Firma Zens, aus. Noch behutsam hat er begonnen, mit dem Abrissbagger zunächst die Außenfassade des Gebäudes Stück um Stück zu zerlegen. Zum Einsatz kommen unter anderem eine Betonschere und eine gewaltige Klaue, die sich fast schon wie eine Hand bewegen lässt.

Einfach drauflos gekloppt, womöglich noch mit einer Abrissbirne, wird keineswegs. Nicht in der heutigen Zeit. „Die Materialen müssen getrennt werden“, erklärt Hodzic. „Und wenn möglich recycelt.“ Auch darum kümmert sich die Firma Zens.

An die Stelle des Gesellschaftshauses tritt in Etzenrot ein Kindergarten

Mit großen Problemen beim Abriss rechnet der erfahrene Baggerführer nicht. Vier bis fünf Männer sind in den nächsten Wochen täglich von 7.30 Uhr bis etwa 17 Uhr mit den Abrissarbeiten beschäftigt. Hodzic rechnet mit – auch ganz grob geschätzt – bis zu 3.000 Kubikmeter Material. Und das muss natürlich abtransportiert werden. Darauf, auf kontinuierlichen Lastwagenverkehr, sollten sich die Etzenroter einstellen. Abgefahren wird das Material über die Neuroder Straße Richtung Albtal.

Ist das Gesellschaftshaus dann endgültig Geschichte, beginnt die Zukunft des dort vorgesehenen neuen Gebäudes: Laut eines einstimmig gefassten Gemeinderatsbeschlusses soll an gleicher Stelle ein mehrgruppiger Kindergarten gebaut werden. Begründet wurde die Entscheidung mit „dringendem Handlungsbedarf bei der Kinderbetreuung in Etzenrot“. Dafür will die Gemeinde um die vier Millionen Euro investieren.

Eingeplant ist zudem mindestens ein separater Raum, den die örtlichen Vereine nutzen können. Alles andere als begeistert, zeigten – und zeigen sich teilweise noch – die Vereine über den Abriss „ihres Gesellschaftshauses“. Eine neue Bewirtschaftungsbleibe mussten sich überdies die Pächter der Pizzeria Toscana suchen. Fündig wurden sie schließlich in Waldbronn.