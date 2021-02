Unbekannte haben vergeblich versucht in ein Wohnhaus in der Mannheimer Straße einzubrechen. Der entstandene Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen versucht in der Mannheimer Straße in Reichenbach in ein Wohnhaus einzubrechen. Nach Angaben der Polizei, kamen die Täter über den Garten und probierten mit Gewalt durch ein Fenster in das Haus zu gelangen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.