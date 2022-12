Mehr Besucher als erwartet

Für das Eisvergnügen in Waldbronn nehmen manche Besucher einen längeren Weg auf sich

Viele Eisbahnen in der Region verzichten wegen der Energiekrise auf echtes Eis. Nicht so der Eistreff Waldbronn: Dort können Fans des kalten Vergnügens ihre Runden drehen – und das kommt gut an.