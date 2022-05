Knapp 200 Jungwähler waren für die Bürgermeisterwahlen aufgerufen. Wie das Gefühl beim ersten Wahlgang war und was sie sich von ihrem neuen Bürgermeister erhoffen, erzählen drei Erstwähler.

Für die drei 17-Jährigen war es eine Premiere. Erstmals durften sie bei einer „echten Wahl“ ihre jeweilige Stimme abgeben: bei der Bürgermeisterwahl in Waldbronn. „Klar sind wir wählen gegangen“, sagt das Trio einhellig. „Und ja, das war, jetzt halt fürs erste Mal, schon was Besonderes“, schiebt Schüler David Kraft nach.

„Ich habe mich vorher informiert. Zwei der Kandidaten haben sich ja auch im Jugendtreff vorgestellt“, berichtet Schülerin Chiara Maisch. „Meine Stimme hat immer der gleiche Kandidat bekommen“, verrät Auszubildende Marie Ziegler. David und Chiara nicken. Auch sie waren keine „Wechselwähler“.

Rein rechnerisch fand sich ihr Kandidat dann immerhin auf der Liste bei der Neuwahl. Alles andere sollte dem Wahlgeheimnis obliegen. Was erwarten sie nun vom neuen Bürgermeister? Wie soll er sein? „Auf jeden Fall sympathisch. Und er muss sich ernsthaft für uns Jugendliche einsetzen“, antwortet Chiara. „Es wäre nicht schlecht, wenn er sich ab und zu mal im Treff (gemeint ist der Waldbronner Jugendtreff) sehen lassen würde“, lautet die Botschaft von David an den Neuen – eben an den künftigen Bürgermeister Christian Stalf (CDU).

Erstwähler fordern mehr Angebote für Jugendliche in Waldbronn

Eine recht klare Erwartungshaltung an den Neuen hat ebenfalls Marie: „Es gibt zu wenig Angebote für Jugendliche in Waldbronn. Da muss mehr passieren.“ Genau, ergänzen David und Chiara. „Mal abgesehen vom Eistreff – der hat ja nur ein paar Monate auf – und dem Jugendtreff – da gehen halt nicht alle hin – fehlt es an Möglichkeiten, sich mal abends zu treffen.“ Einig sind sich David, Chiara und Marie, dass da mehr passieren muss. „Darum sollte sich schon auch der Bürgermeister kümmern.“

Übrigens: Knapp 200 Jungwähler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren waren zur Wahl aufgerufen. Und wie war das jetzt eigentlich, zum ersten Mal wählen zu dürfen? Für Chiara hat sich das „gut angefühlt“. „Du hast das Gefühl, was bewirken zu können“, meint David. „Ich fand es richtig aufregend. Und ich habe mir alles genau angeschaut“, zeigt sich Marie noch immer begeistert über ihre beiden ersten „echten Wahlen“.