Mögliche Expansion

Firma Agilent hat Interesse am Waldbronner Eistreff-Grundstück

Interesse am Grundstück, auf dem sich der Waldbronner Eistreff befindet, hat das nahegelegene Unternehmen Agilent angemeldet. Am 19. Juli wird der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung über einen möglichen Grundstücksverkauf beraten.