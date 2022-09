In Waldbronn ist eine Frau lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am Sonntag ist eine 54 Jahre alte Frau aus Waldbronn lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei Karlsruhe am Mittwoch mitteilte, hatte sie am Samstagabend das Kurparkfest in Waldbronn-Reichenbach besucht.

Kurz vor Ende der Live-Musik ging sie nach Hause in Richtung Waldbronn-Busenbach. Ein Bekannter fand sie dann am Sonntagnachmittag. Sie wurde laut Mitteilung in ein Krankenhaus gebracht und ist nicht ansprechbar. Woher die Verletzungen stammen, ist derzeit nicht bekannt.

Möglicherweise wurde die Frau auf ihrem Heimweg von Festbesuchern oder Spaziergängern gesehen. Um den Fall aufzuklären, bittet die Kriminalpolizei, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 0721-666 5555 melden.