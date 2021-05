Die Freibadsaison in Ettlingen ist schon gestartet, jetzt ziehen auch die Freibäder in Waldbronn, Karlsbad, Malsch und Bad Herrenalb nach. Wann öffnen die Bäder genau und welche Corona-Regeln gelten?

Vor einer Woche fiel in Ettlingen der Startschuss für die dortige Freibadsaison. Am Wochenende folgen nun die Freibäder in Karlsbad, Waldbronn und Malsch.

Für den Besuch eines der Freibäder gelten die aktuellen Corona-Regeln. Es muss entweder ein tagesaktueller Test vorgelegt werden, ein Impf- oder ein Genesungsnachweis. Dies gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren.

Waldbronn: Das Freibad öffnet am kommenden Montag, 31. Mai, um 9.30 Uhr. Drei Zeitfenster sind zunächst für den Freibadbesuch vorgesehen – von 9.30 bis 12.30 Uhr, von 13 bis 16 Uhr und von 16.30 bis 19.30 Uhr. In der Gemeinde gibt es derzeit konkrete Überlegungen, die Öffnungszeiten des nahegelegenen Testzentrums im Eistreff auf sieben Tage zu erweitern. Dadurch wäre ein tagesaktueller und ortsnaher Corona-Test auch am Wochenende vor dem Freibadbesuch möglich.

Am Wochenende öffnen die Freibäder in Karlsbad und Malsch

Karlsbad: In Langensteinbach öffnet das Freibad bereits am kommenden Samstag, 29. Mai, seine Pforten. Zu Beginn der Saison gelten laut Verwaltung begrenzte Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag von 9 bis 13 Uhr; Montag bis Sonntag zudem von 15 bis 19 Uhr. Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr müssen von einer „geeigneten Begleitperson“ begleitet werden.

Malsch: An diesem Samstag, 29. Mai, beginnt auch in Malsch die Freibadsaison. Die täglichen Öffnungszeiten sind in drei Zeitphasen mit unterschiedlichen Besucherlimits unterteilt: 9.30 bis 12 Uhr (200 Gäste); 13 bis 16 Uhr (300 Gäste); 17 bis 20 Uhr (300 Gäste).

Bad Herrenalb: Am Samstag, 5. Juni, will das Freibad in Bad Herrenalb an den Start gehen – vorausgesetzt die Inzidenzen ließen das zu, sagt Karina Herrmann, Geschäftsführerin der örtlichen Stadtwerke. Eintrittskarten können auch hier online geordert oder alternativ direkt bei den Stadtwerken gekauft werden.

Diese Corona-Regeln gelten in den Freibädern

Die Hygiene- und Abstandsregeln aus dem Vorjahr haben weiterhin Gültigkeit. Alle Freibäder bieten die Möglichkeiten Online-Kartenverkauf und Analog-Kauf (zumeist an den Kassen vor Ort) an. Kompliziert wird es bei den Tests für Schüler über sechs Jahre. Auch wenn sie in der Schule bereits negativ auf Corona getestet wurden, hat dieser Test am selben Tag keine Gültigkeit für das jeweilige Freibad. Sie müssen sich nochmals testen lassen.

Der Grund: Die Schulen stellen keinen Bescheinigungen aus – mit der Begründung, der zusätzliche Aufwand sei nicht leistbar. Insgesamt gesehen wird in den Freibädern der Region mit einem deutlich erhöhten Personalaufwand gerechnet. Unter anderem gilt es, die Einhaltung der Corona-Vorgaben zu gewährleisten.