Gedenkstein in Waldbronn erinnert an US-Soldaten - er starb beim Wiederaufbau in Busenbach

Ein Gedenkstein in Waldbronn-Busenbach erinnert an den amerikanischen Soldaten Roy Matson. Er starb bei einem schlimmen Unfall in den 50er Jahren.

In der Busenbacher Bahnhofstraße steht ein Gedenkstein, der an den amerikanischen Soldaten Roy Matson erinnert. Er trägt die Jahreszahl 1954 und den Text: „Bei der Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde verunglückte hier Roy Matson. Ehre seinem Andenken“. Viele Zugezogene, aber vielleicht auch jüngere Waldbronner können mit dem Namen nicht mehr so viel anfangen, kennen nicht die Geschichte, die hinter dem Denkmal steht.

1954 bauten Soldaten des in Ettlingen am heutigen Dickhäuterplatz stationierten 291. amerikanischen Pionierbataillon mit ihren schweren Raupen die heutige Bahnhofstraße aus. Sie waren in Busenbach schon mehrfach im Einsatz, so beim Ausbau der Hellenstraße und bei der Anlage des Sportplatzes, und sie waren im Ort sehr beliebt.

Die Kinder durften immer mit dabei sein