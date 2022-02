Aus Haftungsgründen

Grundschüler in Waldbronn übergeben Unterschriftenliste – Schulhof-Regeln bleiben dennoch

Außerhalb der Schulzeiten ist an drei Schulhöfen der Schulen in Waldbronn so gut wie alles verboten. Daran ändert auch die Unterschriftenliste nichts, die drei Grundschüler an Bürgermeister Franz Masino übergeben haben.