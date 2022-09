Sich das Ja-Wort zu geben ist mehr, als nur ein rechtlicher Schritt. Dass die Hochzeit neben der Geburt der Kinder für viele Paare zum schönsten Moment im Leben gehört, hat seine Gründe. Denn die Ehe ist eine Entscheidung zweier Menschen, mit Liebe und Zuversicht gemeinsam in die Zukunft zu schreiten.

Damit diese besondere Festlichkeit zu einem gelungenen Ereignis wird, an das man sich noch Jahre später mit viel Freude erinnert und bei dem auch die Angehörigen und Freunde gemeinsam mit dem glücklichen Paar passend feiern können, gibt es bei den Vorbereitungen der Hochzeit einiges zu tun.

Ob es um das Aussuchen des Hochzeitskleides sowie des Anzugs für den Bräutigam geht, die Suche nach der geeignete Location für die Feierlichkeit, Dekoration und Brautschmuck, die Auswahl des Menüs sowie der Hochzeitstorte: Es gibt viele Fragen die beantwortet werden müssen und einiges, das zeitig zu planen ist.

Doch glücklicherweise stehen künftige Ehepaare nicht allein auf weiter Flur. Denn in der Region finden sich die passenden Ansprechpartner. Und die Hochzeitsmesse „Mein schönster Tag“ vereint gleich eine ganze Auswahl an Experten, die mit ihren Angeboten bereit stehen.

Am 8. und 9. Oktober ist die Messe jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Rheinhalle in Leopoldshafen bei Karlsruhe, am 16. Oktober von 10 bis 17 Uhr in der Badnerhalle in Rastatt und am am 23. Oktober von 10 bis 17 Uhr beim Autohaus Graf in Bruchsal. Wer sich demnächst oder im kommenden Jahr trauen möchte, sollte hier unbedingt vorbeischauen, die verschiedenen Angebote entdecken und sich inspirieren und beraten lassen.

Ein Überblick über das Angebot der Messen

Die Hochzeitsmesse „Mein schönster Tag“ hat sich mit ihren vielseitigen Ausstellern auf den schönsten Tag im Leben eines Brautpaares spezialisiert. In einem elegantem Ambiente, findet jeder hier seine passende Traumauswahl.

Auf den Messen herrscht immer ein guter ausgewogener Mix an Ausstellern und Gewerken, von Restaurant, Schloss, Fotografen, Konditoren, Mode für Braut und Bräutigam, Hochzeit’s DJs, Sängerinnen und Sänger, Juwelieren, Deko-Elementen bis hin zu Gastgeschenken und noch vieles mehr. Auch bei Brautkleidern ist das Thema Nachhaltigkeit bereits ein Thema mit den Secondhand-Brautkleidern.

Sängerinnen und Sänger können die Besucher hier live erleben, Torten probieren und auch bei dem ein oder anderen Aussteller die Brautkleider direkt anprobieren. Vielleicht heißt es dann direkt: „Sie hat es gefunden!“

Auch auf das Thema Location legt die Hochzeitsmesse einen besonderen Schwerpunkt. Unter den Anbietern finden sich viele, die mit den passenden Räumlichkeiten aufwarten. Von festlich-pompös bis urig-gemütlich findet sich hier garantiert die richtige Örtlichkeit für den freudigen Anlass.

Natürlich kommt auch der gute Zweck nicht zu kurz. Denn auf jeder Messe wird ein gewisser Teil des Eintrittsgeldes für gute Zwecke gespendet: In Rastatt für die Kinder Krebsklinik und in Karlsruhe und Bruchsal für das Herzprojekt Karlsruhe.

Unter anderem erwarten euch diese Aussteller auf den Hochzeitsmessen

Hochzeitsangebote:

Große Auswahl an Brautkleidern bis Gr . 56

Standesamt Umstandskleider

Eigene nachhaltige Kollektion

Accessoires Schuhe

Große Auswahl an Abend – Cocktail – Festtagskleider bis Gr. 52

Maßatelier Neuanfertigung

Kontakt:

Auf den folgenden Hochzeitmessen vertreten: 08.10.22: Karlsruhe Leopoldshafen: Modenschau 14:30 Uhr 23.10.22: Bruchsal

Bäckerei Konditorei Café Rothermel

Hochzeitsangebote:

individuell gestaltete Hochzeitstorten nach Ihrem Wunsch. Wir erfüllen Ihre Tortenträume!

ob fruchtig oder schokoladig oder was Ihr Herz begehrt wir haben den Geschmack der Ihnen und Ihren Gästen den Tag versüsst

persönliche Beratung und Probiertage da bleibt kein Wunsch offen

die Lieferung übernehmen wir gerne um Ihre Torte zur Location zu bringen

Kontakt:

Webseite: www.caferothermel.de

Adresse: Hauptstraße 91, 76707 Hambrücken

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 6 bis 18 Uhr, Mi. und Sa. 6 bis 13 Uhr, So. 9 bis 17 Uhr

Mail: Doris@cafe-rothermel.de

Telefon: +49 (7255) - 5248

Auf den folgenden Hochzeitmessen vertreten: 08./09.10.22: Karlsruhe Leopoldshafen 23.10.22: Bruchsal

Hochzeitsmanufaktur Edelweiss

Hochzeitsangebote:

Stressfrei Richtung Hochzeit: Die Komplettplanung… Das Paar lehnt sich entspannt zurück, genießt die Vorfreude auf die Hochzeit und ich organisiere alles.

Die Komplettplanung… Das Paar lehnt sich entspannt zurück, genießt die Vorfreude auf die Hochzeit und ich organisiere alles. Individuelle Hochzeitsplanung: Jedes Paar ist einzigartig, deshalb gibt es bei mir maßgeschneiderte Planungspakete. So findet jedes Paar die passenden Leistungen.

Jedes Paar ist einzigartig, deshalb gibt es bei mir maßgeschneiderte Planungspakete. So findet jedes Paar die passenden Leistungen. Last Minute Planung: Auch wenn mitten in der Planungsphase alles zu viel wird, springe ich ein und biete Unterstützung. So wird der Hochzeitstag zu einem traumhaften Event!

Auch wenn mitten in der Planungsphase alles zu viel wird, springe ich ein und biete Unterstützung. So wird der Hochzeitstag zu einem traumhaften Event! Die gute Fee: Ich kümmere mich um die Organisation, und bin die unsichtbare Begleitung am Hochzeitstag im Hintergrund, die allen den Rücken freihält.

Ich kümmere mich um die Organisation, und bin die unsichtbare Begleitung am Hochzeitstag im Hintergrund, die allen den Rücken freihält. DIY-Beratung: Ich zeige Paaren, wie sie gut strukturiert durch die Planungszeit kommen, nachhaltig agieren und Planungsfehlern ausweichen können.

Ich zeige Paaren, wie sie gut strukturiert durch die Planungszeit kommen, nachhaltig agieren und Planungsfehlern ausweichen können. Alle Erstgespräche sind unverbindlich und selbstverständlich kostenfrei!

Kontakt:

Auf den folgenden Hochzeitmessen vertreten: 16.10.22: Rastatt Januar: Waldbronn

Schloss Eberstein

Hochzeitsangebote:

Ihre Traumhochzeit: Ihr ganz persönliches Märchen

Ihr ganz persönliches Märchen Spiegelsaal: Herschaftliches Ambiente

Herschaftliches Ambiente Werners Restaurant: Elegan und edel feiern

Elegan und edel feiern Ebersteinsaal: Ritterlich-historisches Ambiente

Ritterlich-historisches Ambiente Schloss-Schänke: Feiern in rustikalem Ambiente

Feiern in rustikalem Ambiente Trauungen: Standesamtliche und freie Trauungen

Standesamtliche und freie Trauungen Das Hotel: Stilvolles Design trifft Gemütlichkeit

Kontakt:

Webseite: www.schlosseberstein.com

Adresse: 76593 Gernsbach

Öffnungszeiten: Werners Restaurant: Mi. - Saa ab 18.30 Uhr, So. 12-14 Uhr und ab 18.30 Uhr

Schloss Schänke: täglich ab 12 Uhr durchgehend warme Küche. Kein Ruhetag.

Mail: info@schlosseberstein.com

Telefon: +49 (7224) – 99 59 50

Auf den folgenden Hochzeitmessen vertreten: 08./09.10.22: Karlsruhe Leopoldshafen 16.10.22: Rastatt

Schlosshotel Karlsruhe

Hochzeitsangebote:

Bereitstellung der Räumlichkeiten

Sektempfang zum Beginn

die Kaffeetafel inklusive Kaffeespezialitäten

ein 4 Gang Menü oder Hochzeitsbuffet

Getränkeauswahl bis 02.00 Uhr

Hochzeitssuite inklusive Frühstück für das Brautpaar

Angebotspreis ohne Kaffeetafel: 119,00 Euro pro Person. 74,00 Euro pro Kind von 6 bis 12 Jahren.

119,00 Euro pro Person. 74,00 Euro pro Kind von 6 bis 12 Jahren. Angebotspreis inklusive Kaffeetafel: 139,00 Euro pro Person. 84,00 Euro pro Kind von 6 bis 12 Jahren.

Kontakt:

Auf den folgenden Hochzeitmessen vertreten: 23.10.22: Bruchsal

Schuh’s Restaurant | Lounge | Catering

Hochzeitsangebote:

Festlichkeiten im kleinen Kreis bis 40 Personen

Feiern, exklusiv bis 70 Personen

Gartenterrasse bis 100 Personen

Catering von 15 Personen bis 350 Personen

Zigarrenlounge für die Zigarre und den Whisky zwischendurch

Kreative und inspirierende Gerichte aus regionalen und saisonalen Produkten- hausgemacht

Kontakt: