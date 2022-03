Alle Termine für die Bürgermeisterwahl in Waldbronn stehen nun fest. Wie berichtet, wird zunächst am 8. Mai gewählt. Erhält an diesem Wahltag keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, folgt am 29. Mai eine Neuwahl. Tritt dieser Fall ein, wird es vor der Neuwahl nur noch eine öffentliche Kandidatenvorstellung geben. Und zwar am 20. Mai ab 19 Uhr im Kurhaus. Darauf hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verständigt.

Vor der Wahl am 8. Mai wird es drei Kandidatenvorstellungen geben, Beginn jeweils um 19 Uhr: am 28. April in Reichenbach im Kurhaus, am 29. April in Etzenrot im Gesellschaftshaus und am 2. Mai in Busenbach in der Schulturnhalle.

Die Vorstellungsrunde im Kurhaus soll live ins Internet übertragen werden. Keine Live-Übertragungen, wie ursprünglich mehrheitlich im Gemeinderat gewünscht, wird es bei den Bewerberrunden in Etzenrot und Busenbach geben.

Gemeinde: Bricht der Livestream ab, könnte die Wahl womöglich angefochten werden

Hauptamtsleiter Reinhold Bayer gab zu bedenken, dass man bei Live-Übertragungen an den beiden besagten Standorten nicht von „ortsstabilen Internetverbindungen“ ausgehen könne. „Darauf hat die Gemeinde keinen Einfluss. Da sind wir abhängig vom Provider“, führte er an.

Würde die Internetverbindung (teilweise) zusammenbrechen, könnte deswegen sogar ein Wahl-Anfechtungsgrund vorliegen. Um Rechtssicherheit zu schaffen, sollte deswegen auf Live-Übertragungen aus dem Gesellschaftshaus und der Turnhalle verzichtet werden.

Alles andere als glücklich zeigten sich einige Gemeinderäte über diese Entwicklung. Ihr Tenor: Es könne nicht sein, dass es im 21. Jahrhundert nicht möglich sei, solch eine Vorstellungsrunde ins Internet zu übertragen.

Kandidatenvorstellungen in Waldbronn als Aufzeichnungen abrufbar

Am Ende konnte sich das Gremium mehrheitlich mit einem Kompromissvorschlag von Kurt Bechtel (Freie Wähler) anfreunden. Danach bleibt es dabei, dass die Kandidatenvorstellung im Kurhaus übertragen wird. Für Etzenrot und Busenbach sind Aufzeichnungen des jeweiligen Abends vorgesehen. Die Aufzeichnungen sollen am folgenden Tag, spätestens bis 18 Uhr, auf die Homepage der Gemeinde gestellt werden.

Bisher bewerben sich fünf Kandidaten um die Nachfolge von Bürgermeister Franz Masino (parteilos): Sebastian Haag, Patrick Nitsch, Marc-Yaron Popper, Stefan Seifert und Christian Stalf.