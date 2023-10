Badebetrieb öffnet eine Stunde später

Kampf um Schwimmflächen: DLRG Waldbronn darf im Winter in der Albtherme trainieren

Bäderschließungen in der Region führen bei Schwimmvereinen zum Kampf um Wasserzeiten. In Waldbronn darf die DLRG in diesem Jahr daher in der Albtherme trainieren. Für den Technischen Leiter könnte das auch in Zukunft so bleiben.