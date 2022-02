Ein weiterer Kandidat für die Bürgermeister-Wahl in Waldbronn wagt sich aus der Deckung: Der parteilunabhängige Marc-Yaron Popper gab seine Bewerbung ab. 2019 trat er bereits in Bad Herrenalb an.

Mehr und mehr an Fahrt nimmt das Kandidatenkarussell in Waldbronn auf. Dort wird am 8. Mai ein neuer Bürgermeister gewählt. Nun gab mit Marc-Yaron Popper ein weiterer Kandidat seine Bewerbung im Rathaus ab. Der 46-jährige Rechtsanwalt, verheiratet und Vater von zwei Kindern, wohnt in Karlsruhe und arbeitet in der dortigen Rechtsanwaltskanzlei Nonnenmacher.

Waldbronn habe er beruflich als Anwalt im Auftrag der Kurverwaltungsgesellschaft und privat bei vielen Besuchen, zum Beispiel in der Albtherme oder dem Eistreff, kennen und schätzen gelernt. „Das Amt des Bürgermeisters – die interessanteste politische Arbeit – ist für mich Herausforderung und Berufung zugleich“, sagt er.

Auch vor diesem Hintergrund habe er sich 2019 für das Bürgermeisteramt in Bad Herrenalb beworben. Im ersten Wahlgang erhielt er damals 25 Prozent der Stimmen.

Thematisch ist Popper breit aufgestellt

„Waldbronn ist eine wachsende, sich stark entwickelnde Gemeinde mit sehr hoher Lebensqualität, die schon seit vielen Jahren sehr gut geführt und zukunftsfähig aufgestellt wird“, sagt Popper. Seine Aufgabe als Bürgermeister – „ich bin angetreten, um es zu werden“ – sieht er auch darin, „diesen Pfad miteinander in den kommenden acht Jahren weiterzuführen und die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam anzupacken“.

Zu seinen Themen gehörten Klimawandel, Verkehrs- und Energiewende, eine familien- und kinderfreundliche Politik, Handel, Kultur oder genauso Tourismus. Als seine Stärken nennt Popper unter anderem Berufs- und Lebenserfahrung.

Popper, Mitglied der FDP, tritt nach eigenem Bekunden als parteiunabhängiger Kandidat an, der das Gespräch mit allen Waldbronner Parteien führen möchte. In Saarbrücken hat er Jury studiert. Danach folgte ein Aufbaustudium im Fachbereich Europäische Integration. Seit 2004 ist der Magister des Europarechts in Karlsruhe als Rechtsanwalt tätig.