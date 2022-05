Kandidatenvorstellung in Waldbronn: Busenbacher sehen Feuerwehrhaus-Standort kritisch

Wie schon bei den beiden vorangegangenen Fragerunden in Reichenbach und Etzenrot war das neue Feuerwehrhaus Thema. Die Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Waldbronn stellen sich hier unterschiedlich auf.

Für rund 180 Menschen waren Stühle bereitgestellt, kaum ein Platz blieb unbesetzt: Auch bei der letzten von drei Kandidatenvorstellungen vor der Bürgermeisterwahl am 8. Mai in Waldbronn war das Interesse groß. In der Turnhalle der Anne-Frank-Schule im größten Ortsteil Busenbach hatten die Bürger die Möglichkeit, den sechs Anwärtern auf den Chefsessel im Rathaus auf den Zahn zu fühlen.

Zuvor hatten diese die Möglichkeit, sich und ihre Ideen für die Gemeinde vorzustellen. Oberstleutnant Sebastian Haag (SPD), der in Busenbach aufgewachsen ist, sagte, er wolle zusammen mit Bürgern ausloten, wo die Grenzen der räumlichen Entwicklung der Gemeinde liegen. Industriekaufmann Patrick Nitsch (parteilos) nannte „schnellere Entscheidungswege“ als ein Ziel.

Stefan Seifert (parteilos), der seit 2009 in Waldbronn lebt, warb dafür, „langfristige Konzepte“ für die Entwicklung der Gemeinde zu erstellen. Als „Change-Manager“ am Helios-Klinikum in Pforzheim habe er viel Erfahrung mit Veränderungsprozessen.

Waldbronn brauche „eine gemeinsame Identität, ein frisches Wir-Gefühl“, betonte Rechtsanwalt Marc-Yaron Popper (FDP), der mit seiner Familie in Karlsruhe lebt.

Für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürger will sich Christian Stalf (CDU) stark machen, der aktuell als Pressesprecher für die Stadt Hockenheim arbeitet und in Mannheim lebt.

Der Straubenhardter Andreas Fauth-van Dyk (parteilos), zuletzt Leiter der Postfiliale in Waldbronn, erklärte, er werde sich für ältere Mitbürger einsetzen und die Gemeindefinanzen auf den Prüfstand stellen. Er müsse sich aber „erst mal richtig in die Materie einarbeiten“.

Bei den Zuhörerfragen nach der Vorstellungsrunde mussten die Kandidaten zu einzelnen Themen Stellung beziehen.

Feuerwehrhaus steht im Fokus des Abends

Wie schon bei den anderen Kandidatenvorstellungen stand dabei auch die Suche nach einem Standort für ein neues Feuerwehrhaus im Fokus. „Was ist am Rothenbuckel besser als an der Fleckenhöhe?“, wollte ein Bürger wissen.

Die Straße, die am Rothenbuckel (am Ortseingang von Busenbach) vorbeiführt, sei eine wichtige Umleitungsstrecke, etwa bei einem Unfall auf der A8, sagte Sebastian Haag. Das sei das Hauptargument gegen den Standort. Grundsätzlich sei er gegen Flächenversiegelung. Er schlug vor, dass der Gemeinderat die Standortentscheidung an die Bürger delegiert.

Popper dagegen sprach sich für den Rothenbuckel aus, denn für die Fleckenhöhe gebe es keine Mehrheit im Gemeinderat. Auch er favorisiere den Standort Rothenbuckel, sagte Christian Stalf, unter anderem, weil die Lärmbelästigung der Anwohner dort geringer sei als bei der Fleckenhöhe.

Abwasserproblematik am Turnplatz und Überflutungen durch Starkregen

Was die Kandidaten gegen die Abwasserproblematik am Turnplatz und Überflutungen durch Starkregen tun wollen, fragte eine Bürgerin. Man könne in Absprache mit dem Bauamt eventuell Abwasserrohre erweitern, sagte Nitsch und Seifert betonte nur: „Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde.“

Popper riet an, eine Prioritätenliste zum Turnplatz zu erstellen, hier liege „Einiges im Argen“. Das Thema Kanalisation werde auch in anderen Ortsteilen „eine große Herausforderung“, mahnte Stalf, „gerade auch mit Blick auf Rück II“. Eine Lösung sei ein stärkerer Fokus auf die Innenverdichtung, so würden weniger Flächen versiegelt.

Zukunft der Festhalle und Tourismus in Waldbronn

Sorgen um die Zukunft der Festhalle machen sich die Waldbronner Vereine. Dort ist vorübergehend der Supermarkt Aldi eingezogen. Man sollte Verträge prüfen, damit der Discounter „nicht durch irgendwelche juristischen Winkelzüge doch noch länger drin bleiben“ dürfe, erklärte Haag.

„Wir müssen eine Lösung finden für die Festhalle, solange Aldi drin ist“, damit die Vereine ihn danach wieder, betonte Popper.

Ob die Zukunft Waldbronn hauptsächlich vom Tourismus abhänge, fragte sinngemäß ein weiterer Besucher der Kandidatenvorstellung. Alleine durch Tourismus „wird es nicht gehen“, meinte Fauth-van Dyk, man müsse auch das Gewerbe stärken.

Um den Tagestourismus zu fördern, könnten Zuschüsse für Wanderwege und die Therme genutzt werden, sagte Seifert. Stalf meinte, er sehe Potenziale unter anderem im Mountainbikesport.

Pläne der Kandidaten für Radwege

Auf die nicht ganz optimale Radwegsituation in der Talstraße wies ein Busenbacher hin. Was wollen die Bürgermeisterkandidaten für Radfahrer tun? Er könne sich vorstellen, mal eine Tour durch Waldbronn mit Interessenvertretern zu machen, um Schwachpunkte auszuloten, sagte Stalf. Durchgängige Radwege müssten ermöglicht werden.

Seifert verwies auf das Verkehrskonzept als Mittel zur Lenkung von Maßnahmen für den Radverkehr. Genauso sah es Popper, der überdies einen Ausbau der Radwegverbindung nach Karlsruhe anriet.