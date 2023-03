Kulturring Waldbronn vor neuer Saison: Vielfalt zum erschwinglichen Preis

Am kommenden Samstag startet der Kulturring Waldbronn in seine neue Saison. Los geht es im Kulturtreff, dem angestammten Veranstaltungsort des kulturell geprägten Vereins, mit verbaler und tatsächlicher Jonglage. Andreas Gebhardt stellt die Frage, „was wäre ich bloß ohne Fehler“. Der Abend mit dem Profi-Jongleur beginnt um 19.30 Uhr.

Viel Abwechslung, unter anderem mit regionalem Touch, wollen die Macher des Kulturrings – übrigens allesamt Ehrenamtliche – mit dem Jahresprogramm ihrem Publikum bieten.

„Längst sind wir so bekannt, dass wir viele Anfragen von Künstlern bekommen“, berichtet Franz Masino, geschäftsführender Vorsitzender des Kulturrings. Etwa eine Handvoll Leute, die im Verein unterwegs sind, sammelt Ideen und Angebote, um daraus ein Programm zu gestalten. Das Credo hierbei: Vielfalt bieten, zu einem erschwinglichen Preis.

Mit Reichtümern ist der Kulturring nicht unbedingt gesät. „Wir finanzieren uns über die Eintrittsgelder. Ein bisschen Sponsoring und Spenden sind zudem dabei“, verrät Masino. Mit dem aktuellen Programm will der Kulturring auch junge Leute und Familien ansprechen – nicht zuletzt auf der Suche nach „Vereinsnachwuchs“.

So gehört am 26. März, ab 11.30 Uhr, die Bühne im Kulturtreff Schülern der Waldbronner Außenstelle der Musikschule Ettlingen. Bei der Matinée ist der Eintritt frei. Üblicherweise werden für Kulturtreff-Veranstaltungen für Erwachsene 20 Euro fällig. Vereinsmitglieder, Schüler und Studenten zahlen weniger.

Bei Rainer Markus Wimmer steht Michael Ende im Mittelpunkt

Am 1. April soll im Kulturtreff der Frühling musikalisch eingeleitet werden. Die Koloratursopranistin Laura Kirchgässner, am Piano begleitet von Amy Reiss, wird Lieder aus Opern und Operetten zum Besten geben; Beginn 19.30 Uhr.

Ein Altbekannter lässt sich am 6. Mai, ab 20 Uhr, wieder im Kulturtreff blicken: Liedermacher, Kabarettist, Parodist, Puppenspieler Gunzi Heil. Er tritt „unplugged“ auf.

Am Ende der Sommerferien geht es mit drei Veranstaltungen in Kooperation mit der Buchhandlung LiteraDur respektive mit der Bücherei Lesetreff weiter: Am 29. August bringt ab 19.30 Uhr Rainer Markus Wimmer Lieder, Texte und Gedichte von und über Michael Ende zu Gehör; am 1. September gibt es ab 15 Uhr das „Kinderprogramm zur Waldbronner Woche“; am 17. September, ab 15 Uhr, heißt es „Märchen- und Marimbamusik“ mit Pianistin Susanne Absmaier und Schlagzeuger Ulrich Fritsch.

Theaterunterhaltung mit der Komödie „Illusionen einer Ehe“ erwartet die Besucher am 7. Oktober, ab 19.30 Uhr. Das Kulturring-Jahr endet am 3. Dezember mit zwei Veranstaltungen: Ab 15 Uhr lädt die international bekannte Harfenistin Silke Aichhorn Kids zu einem Mitmachkonzert ein. Am Abend, ab 19 Uhr, greift die Künstlerin bei einem Konzert noch einmal in die Saiten ihres bemerkenswerten Instrumentes.