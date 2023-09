Festwochenende im Albtal

Kurparkfest Waldbronn: Drohnenshow als Ersatz für Feuerwerk kommt gut an

Zur Festmeile wurde am Wochenende der Waldbronner Kurpark. Zahlreiche Vereine beteiligten sich am beliebten Kurparkfest. Ein Highlight war die Drohnenshow am Samstagabend.