Lebensgefährlich verletzte Frau aus Waldbronn ist gestorben

Trauer in Waldbronn: Die 54 Jahre alte Frau, die am Sonntag lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden wurde, ist tot. Sie starb am Freitagmorgen im Krankenhaus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe jetzt mitteilten. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion beantragt.

Die Kriminalpolizei hatte bereits zuvor eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Diese soll klären, was hinter den Verletzungen der nun gestorbenen Frau steckt.

Lebensgefährlich verletzte Frau aus Waldbronn: Straftat kann nicht ausgeschlossen werden

Denn die Hintergründe sind nach wie vor unklar. Eine Straftat kann nach offiziellen Angaben derzeit ebenso wenig ausgeschlossen werden wie ein Unglücksfall.

Nach einem Aufruf haben sich erste potenzielle Zeugen bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler bitten weitere Personen, die etwas beobachten haben, beim Kriminaldauerdienst Karlsruher unter der Telefonnummer 0721/666-5555 anzurufen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte die 54-Jährige am Samstagabend das Kurparkfest in Waldbronn-Reichenbach besucht.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 12.05 Uhr]