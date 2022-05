Christian Stalf oder Sebastian Haag: Wer wird den scheidenden Bürgermeister Franz Masino (parteilos) in Waldbronn beerben? Alle Entwicklungen, Ergebnisse und Reaktionen ab 17:30 Uhr live.

In Waldbronn fällt an diesem Sonntag die Entscheidung: Wer wird künftig als Bürgermeister in der Gemeinde wirken?

Von den ursprünglich sechs Bewerbern sind im zweiten Wahlgang noch zwei übrig: Sebastian Haag (SPD) und Christian Stalf (CDU) hatten sich im ersten Wahlgang ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Wird es dieses Mal ähnlich knapp?

Knapp 10.700 Waldbronner sind an diesem Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Bei der Wahl am 8. Mai hatten nur 54 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht – nicht nur der scheidende Bürgermeister Franz Masino (parteilos) hofft auf eine deutlich höhere Beteiligung bei der Neuwahl.

Live-Ticker der BNN zur Bürgermeisterwahl in Waldbronn ab 17.30 Uhr

Die BNN berichten mit einem Live-Ticker ab 17.30 Uhr aus Waldbronn. Einen Überblick der Ergebnisse für jeden Ortsteil finden Sie hier, sobald die Stimmen ausgezählt wurden.