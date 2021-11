Mann beschädigt auf betrunkener Irrfahrt vier Fahrzeuge in Waldbronn

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in der Fabrikstraße in Waldbronn-Neurod mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Wie die Polizei bekannt gibt, touchierte der 45-Jährige gegen 17 Uhr zunächst zwei geparkte Fahrzeuge und verließ den Unfallort.

Anschließend wendete er das Fahrzeug und fuhr hinter einem 30-Jährigen her. Als dieser verkehrsbedingt abbremste, krachte der 45-Jährige mit seinem Auto ins Heck des vor ihm fahrenden Fahrzeugs.

Der 30-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An den vier beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.