Das Leben als Popstar kann bisweilen auch seine Schattenseiten haben. „Einmal stand ein weiblicher Fan mit einem Koffer vor meiner Haustür in Hamburg“, erzählt Max Giesinger. „Die junge Frau wollte direkt bei mir einziehen. Ich musste ihr dann freundlich, aber bestimmt sagen, dass ich weiterhin gerne allein in meiner Wohnung wohnen würde.“

Dass er jemals so berühmt werden könnte, hatte der kleine Max aus Waldbronn sicher nicht auf dem Schirm, als er in den 90er Jahren seine ersten musikalischen Schritte unternahm: „Ein Kumpel meines Opas besaß eine Alleinunterhalter-Orgel, auf der spielte ich ein bisschen herum und entwickelte dabei ein Gefühl für Melodien“, erinnert er sich.

Später lernte er Gitarre in einer Gitarrengruppe in Kleinsteinbach. Im Zeugnis wirkte sich das Engagement nicht aus: „In Musik hatte ich eine Fünf. Genauso wie in Mathe, meinem Hass-Fach.“