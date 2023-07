Weniger wäre bei den hohen Temperaturen mehr gewesen. Dennoch kam das Benefiz-Jazzkonzert in Waldbronn gut an.

Reichlich Sitzfleisch brauchten die rund 200 Konzertbesucher beim großen Benefiz-Jazzkonzert, welches der Lions Club Waldbronn im Reichenbacher Kurhaus veranstaltete. Mit vier umfangreichen Programmblöcken, jeweils immer von einer anderen Formation gestaltet, wurde ein über vierstündiger Musikreigen geboten. Dieser war zwar abwechslungsreich und durchweg musikalisch sehr professionell dargeboten, aber insbesondere auch bei hochsommerlichen Temperaturen zu lang für das Publikum.

Spende an die Jugend-Bigband „Next Generation“

Etwas weniger wäre am Ende mehr gewesen, trotz der Tatsache, dass Benefizabende natürlich eine gewisse Mindestlänge haben müssen. Der gute Zweck kam indes auch im Konzert selbst zum Tragen: die als erste auftretende Jugend-Bigband „Next Generation“ der Musikschule Ettlingen unter der Leitung von Rolf Hille erhielt aus den Händen von Sven Beutelspacher, Präsident des Lions Clubs Waldbronn, eine Spende von 750 Euro zur Unterstützung der weiteren musikalischen Arbeit.

Dass diese Arbeit der – in dieser Besetzung erst seit Oktober 2022 spielenden – Gruppe jedoch schon jetzt hörenswerte Früchte trägt, bewies der Auftritt des 17-köpfigen Ensembles. Neben typischen Bigband-Titeln wie „Hit the road, Jack“ oder „Mercy, mercy“ von Joe Zawinul wurden vor allem aktuelle Pop-Nummern von Lady Gaga bis Adele Adkins in stimmigen Arrangements gespielt, die bei den jugendlichen Musikern sicherlich einen hohen Identifikationswert gehabt haben dürften.

Das wurde am sicheren Zusammenspiel der einzelnen Band-Sektionen auch hörbar wurde. Die Fortsetzung übernahm das Saxophon-Quintett der Musikhochschule Karlsruhe (Einstudierung: Peter Lehel). Auch hier wurden einige bekannte Stücke geboten, etwa das durch Joe Cocker bekannte „Unchain my heart“ oder Gershwins „Summertime“, aber auch zwei Tangos von Astor Piazzolla, die im geschmeidig und sehr kultiviert klingenden Spiel von Nicole Pfaff, Lilly Hornung, Nikolas Bubser, Leon Winkler und Carola Krettenauer eine Entdeckung für den Zuhörer waren.

New Peter Lehel Quartet am Start

Hauptprogrammpunkt des Abends war schließlich der Auftritt des „New Peter Lehel Quartet“, der auf Betreiben von Präsident Beutelspacher zustande kam. Hauptberuflich als Arzt tätig, ist Beutelspacher Hobby-Saxophonist und inzwischen langjähriger Schüler von Peter Lehel.

Der ist wiederum als Jazzsaxophonist und Dozent an der Musikhochschule Karlsruhe international bekannt. Das Quartett lieferte mit zahlreichen Eigenkompositionen von Peter Lehel interessante Klangeindrücke und zeigte, wie unterschiedlich Jazz-Stilistiken doch sein können, von melancholisch (etwa in „Lonely bird on a lonely planet“) bis zu feurig- verwegen (im „Husarenritt“).

Sängerin Anna-Maria Baggers gelungener Auftritt

Im wahrsten Sinn „stimmig“ ergänzt wurde der Auftritt durch Sängerin Anna-Maria Bagger aus Ettlingen, die mit wandlungsfähiger Stimme unter anderem Juan Tizols „Perdido“ sommerlich-leicht darbot. Der schmissige Ausklang des umfangreichen Abends wurde schließlich durch die Marching Band des Musikvereins Harmonie Etzenrot (Leitung: Steffen Dix) besorgt.

Unter aktiver Mitwirkung von Sven Beutelspacher, der am Saxophon aushalf, wurde ein unterhaltsamer Abschluss unter anderem mit Titeln aus der Frühzeit des Jazz, dem New-Orleans-Jazz, geboten und überdies eine weitere Facette der Jazzmusik gezeigt, die über Swing und Blues weit hinausgeht.