Raphael App vom FC Busenbach träumte als Nachwuchsspieler des Karlsruher SC vom Beruf Fußball-Profi. Doch der Körper streikte und App fiel in ein Loch. In Kreisklasse A2 hat er wieder herausgefunden.

Das fußballerische Pendel des FC Busenbach zwischen der Kreisklasse A und der Kreisliga schwingt in der jüngeren Vergangenheit unregelmäßig und in längeren Phasen hin und her.

Nach dem Abstieg 2010 kam der FCB erst acht Jahre später wieder zurück in die Kreisliga. Und nach der vergangenen Spielzeit musste der frühere Landesligist von der „Albhöhe“ wieder hinunter in die Kreisklasse A.

FC Busenbach hakt Rückkehr in die Kreisliga vorerst ab

Natürlich hatten Spieler, Trainer und Verein in dieser Saison den sofortigen Wiederaufstieg ins Auge gefasst. „Aber nicht auf Gedeih und Verderb“, sagt der FCB-Vorstand Alexander Rau.

„Wir wussten um die Ambitionen und die Qualität des FC Viktoria Berghausen und dass der TSV Reichenbach mit seiner zweiten Mannschaft nach oben möchte“, schätzte die Vereinsführung die Chancen realistisch ein. „Deshalb haben wir in der Winterpause personell auch nichts mehr unternommen.“

FCB-Stürmer App hat bereits 23 Saisontreffer erzielt

Aktuell, da nur noch vier Spieltage zu absolvieren sind, führt Berghausen (64 Punkte) die A2 – allerdings mit einer Partie mehr als seine Verfolger – mit sieben Zählern vor dem TSV II (57) an. Busenbach (47) rangiert auf Tabellenplatz drei.

„In dieser Runde wird es also wohl nichts mehr werden“, interpretiert Raphael App die Situation und das Restprogramm. „Aber nächstes Jahr wollen wir wieder angreifen.“ App steuerte am vergangenen Sonntag, beim 6:1-Sieg des FCB beim FC Viktoria Jöhlingen, einen Dreierpack bei. Nicht den ersten in dieser Runde.

Schon am siebten Spieltag, beim 4:2-Heimsieg gegen den FC Südstern Karlsruhe, stellte der im KSC-Nachwuchs (U15 bis KSC II; unter anderem bei Trainer Tim Walter) mit Ziel zum Profis ausgebildete Stürmer seine Torgefährlichkeit unter Beweis.

Derzeit stehen 23 Treffer für ihn zu Buche (22/23 in der Kreisliga 22) und Platz zwei in der Torjägerliste der A2, hinter Daniel Elia Zemler (25), dem Goalgetter und Kapitän des Tabellenführers Berghausen.

Busenbach-Stürmer App fällt „mental in ein riesiges Loch“

Raphael App hatte nach dem Abitur alles auf die Karte Berufsfußball gesetzt und fiel, nachdem dieser Traum nach zwei schweren Knieverletzungen platzte, „mental in ein riesiges Loch.“ Aus diesem Tief half ihm dann auch seine Ausbildung und sein Studium zum Logopäden.

Seit Beginn dieses Jahres betreibt Raphael App in Wilferdingen eine eigene Praxis für Logopädie, Ergotherapie und Lerntherapie. Den Spaß am Fußball gewann er in Busenbach zurück, wo er 24/25 in die sechste Saison gehen wird. „Dort habe ich keinen Druck mehr – ich spiele einfach aus Spaß. Das Trainerteam, die Mitspieler – das sind alles Freunde geworden.“