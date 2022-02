Noch kein Bewerber für Bürgermeisteramt in Waldbronn

Der Briefkasten des Waldbronner Rathauses blieb am Wochenende leer. Bislang, hieß es auf BNN-Nachfrage aus dem Rathaus, seien keine Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters eingegangen.

Am vergangenen Samstag begann die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl am 8. Mai. Bis zum 13. April (18 Uhr) können Kandidaten noch ihre Bewerbung im Rathaus abgeben. Erhält bei der Wahl am 8. Mai keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit – 50 Prozent plus eine Stimme – erfolgt eine Neuwahl am 29. Mai; zwei Tage bevor der amtierende Bürgermeister Franz Masino (parteilos) aus Altersgründen seinen Schreibtisch räumen will.

Enges Zeitfenster für Bürgermeisterwahl in Waldbronn

Zu lange sollten mögliche Kandidaten übrigens nicht zuwarten. Mit Blick auf das dann doch enge Zeitfenster für die Bürgermeisterwahl bleibt nicht viel Zeit für den Bürgermeisterwahlkampf.

Besonders nicht für Kandidaten, die von auswärts kommen und sich in der Gemeinde erst einmal bekannt machen müssen. Bereits kräftig Ausschau nach Bewerbern halten die Parteien, Wählervereinigungen und deren Gemeinderatsfraktionen.