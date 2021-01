Im Seniorenhaus am Rathausmarkt in Waldbronn lassen sich 68 von 78 Bewohnern gegen Corona impfen, aber nur etwa ein Viertel der Angestellten. Ähnlich ist es in anderen Pflegeheimen. Nach und nach klappern mobile Impfteams nun die Heime im südlichen Landkreis ab.

Ein kurzer Pieks in den linken Arm, Pflaster drauf und schon ist es vorbei: Hans Meyer ist der erste Bewohner des Seniorenhaus am Rathausmarkt Waldbronn, der am Donnerstagmorgen gegen Corona geimpft wird. Was ihm da genau unter die Haut gespritzt wird, darüber hat sich der 86-Jährige vorher gut informiert. „Das ist doch der Impfstoff von Biontech“, sagt er zu Notarzt Adrian Bereit, bevor der ihm die Spritze setzt.

Bedenken hat Meyer nicht. Schließlich hätten sich so viele Wissenschaftler und Fachleute mit dem Impfstoff beschäftigt, so viel Geld sei in die Forschung geflossen. Er freut sich, „dass es jetzt endlich mal so weit ist“.