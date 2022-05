Polizei nimmt gesuchten Straftäter in Waldbronn-Busenbach fest

Ein 23-jähriger gesuchter Straftäter ist am Sonntag in Waldbronn-Busenbach festgenommen worden, nachdem er mehrmals bei einer 83 Jahre alten Frau klingelte. Gegen den jungen Mann bestand zuvor bereits ein Haftbefehl von sechs Monaten.

Eine 83-jährige Frau ist am Sonntagmorgen in Waldbronn-Busenbach mutmaßlich von einem 23-jährigen Mann bedrängt worden. Der bereits gesuchte Straftäter konnte bei seiner Flucht in den Wald verhaftet werden, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand klingelte der 23 Jahre alte Mann gegen 7.30 Uhr mehrfach am Wohnhaus der älteren Dame. Anschließend sei sie von ihm belästigt worden. Hierbei standen sexuelle Motive des Mannes wohl im Hintergrund. Die 83-Jährige rief zwischenzeitlich die Polizei.

Während der Polizeikontrolle floh der Mann in den nahegelegenen Wald, konnte jedoch nach wenigen Minuten vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl von sechs Monaten. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.